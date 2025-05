Ma vie en camping-car Émission 1

Diffusé le 10/01/2023

Aujourd’hui, c’est J-1 avant le grand jour du départ en vacances pour la famille de Stéphanie et Maxence. Des vacances qui se feront à bord de leur camping-car surnommé « Bébé ». Derniers préparatifs avant de partir, il ne faut rien oublier ! De son côté, la famille de Jessica et Thomas est en Allemagne et poursuit son voyage de 6 mois à travers toute l’Europe en compagnie de leurs 2 enfants… mais aussi des grands-parents ! Dans le monde du camping-car, si la plupart sont nomades, d’autres sont plus sédentaires. C’est le cas de Jean-Marie, le patron d’une aire spécialisée dans l’accueil de camping-cars, dans le Var. Un endroit secret et magique pour les camping-caristes qui viennent se ressourcer sous les embruns d’une magnifique cascade. Enfin, le camping-car c’est la nature certes, mais c’est aussi le monde de l’ultra-luxe, et la concession d’Olivier et de ses deux filles Manon et Pauline, basée à Avignon. Ils nous ouvrent leurs portes pour nous faire découvrir d’incroyables maisons roulantes.