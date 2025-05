Ma vie en camping-car Émission 2

Lire la vidéo

Diffusé le 10/01/2023

Il y a des premières fois qui comptent plus que d’autres… Pour la famille de Christelle et Jérôme, c’est l’heure du tout premier voyage en camping-car. Un camping-car surnommé « Biscotte ». Au programme : un voyage d’un mois qui restera dans les mémoires de toute la famille. De leur côté, Stéphanie, Maxence et leur joyeuse tribu poursuivent leur périple en maison roulante, de La Rochelle jusqu’au Mont-Saint-Michel. Mais le camping-car, ce n’est pas que des vacanciers ; ce sont aussi des professionnels. Comme Marie, Cyril, Hedi et Kevin, 4 amis concessionnaires installés à Lyon, qui proposent à leurs clients de découvrir cet univers en toute décontraction… Enfin un peu moins aujourd’hui pour Kevin, qui aura bien du mal à dénicher la perle rare pour Jean-Pascale et Annie. Enfin, dans le Var, sur l’aire de camping-car de Jean-Marie, les vacanciers dorment encore à poing fermé… Sauf Julien et Rachid, 2 beaux-frères, maçons de profession, qui œuvrent sur un chantier non loin de là…