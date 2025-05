Ma vie en camping-car Émission 3

Lire la vidéo

Diffusé le 17/01/2023

Direction les routes normandes pour retrouver Biscotte, le camping-car de la famille de Christelle et Jérôme. Après une première nuit passée sur un emplacement pas vraiment autorisé, la famille décide que la prochaine nuit se fera dans une aire de camping. Mais si l’emplacement est réservé, pas sûr qu’il soit libéré… Dans la région Grand-Est, la famille de Jessica et Thomas atteint sa première étape de la journée : une ferme pédagogique qui accueille les camping-caristes au milieu des tournesols. À Lyon, dans la concession de Marie, Cyril, Hedi et Kevin, c’est jour de fête puisque des clients vont venir chercher le camping-car qu’ils ont commandé et qui a été enfin livré pour un départ en vacances… le jour même ! Dans la concession de luxe d’Olivier, c’est le même scénario, à quelques détails près…