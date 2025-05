Ma vie en camping-car Émission 4

Retrouvez la famille de Stéphanie et Maxence à bord du camping-car Bébé pour la suite de leur voyage. La tribu originaire des Landes prend désormais la direction de Dinard en Bretagne. L’objectif de cette journée est d’atteindre une aire de camping-car avant le coucher du soleil ; une course contre la montre que Stéphanie compte bien gagner ! Dans le Var, sur l’aire spécialisée dans l’accueil de camping-cars de Jean-Marie, c’est la fièvre du vendredi soir. Et histoire de terminer la semaine en beauté, le patron a prévu pour ses vacanciers un dîner karaoké façon guinguette, mais pas seulement… De leur côté, nos concessionnaires décontractés Cyril et Hedi se rendent dans les environs de Nantes pour rejoindre Alexandra, la directrice marketing d’une grande marque de camping-cars qui a une petite surprise pour eux. Enfin, du côté de la famille de Christelle et Jérôme, le camping-car Biscotte pose enfin ses roues à Rocamadour…