Ma vie en camping-car Émission 5

Stéphanie, Maxence et leurs enfants, qui passent des vacances en Bretagne à bord de leur camping-car Bébé, se retrouvent au calme pour un petit-déjeuner avec une vue de toute beauté. Aux grandes occasions, les grands moyens et Stéphanie se lance dans un buffet digne d’un grand hôtel en bord de mer ! À Avignon, dans la concession d’Olivier spécialisée dans le camping-car de luxe, si le patron souhaite léguer l’entreprise à ses filles Manon et Pauline, il pense aussi à ceux qui prendront la relève du côté de l’atelier. Dans l’Oise, sur une aire de service de camping-car, la famille de Jessica et Thomas voit tout en double avec deux parents, deux enfants, deux chiens et deux camping-cars pour un voyage à travers toute l’Europe qui a duré 6 mois… Et 14 400 kilomètres plus tard, c’est l’avant-dernier jour de cette incroyable aventure sauf pour les grands-parents Micheline et Patrick qui doivent rentrer en Normandie… Enfin, la petite tribu normande de Christelle et Jérôme a descendu toute la côte Atlantique jusqu’à atteindre les Pyrénées espagnoles. À quelques jours du retour à la maison, la famille a décidé de poser ses quatre roues dans un célèbre zoo de la Sarthe.