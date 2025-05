Ma vie en camping-car Émission 6

Lire la vidéo

Diffusé le 24/01/2023

La famille de Stéphanie et Maxence a décidé de passer la dernière journée des vacances dans un parc d’attraction situé dans l’Aube. Alors que leur camping-car attend sagement sur le parking, c’est parti pour une journée de folie ! De leur côté, Christelle et Jérôme ont achevé leur premier voyage en camping-car, mais l’expérience a été tellement concluante qu’ils décident de se rendre au Salon du Bourget pour partir à la recherche de la petite sœur de leur camping-car Biscotte… un futur van aménagé ? D’ailleurs, sur ce Salon des Véhicules de Loisirs, ils feront la rencontre de Cyril qui, avec ses amis et collègues Marie, Hedi et Kevin, compte tout donner pour vendre un maximum de camping-cars ! Enfin, de son côté, Olivier se rend sur le plus grand salon spécialisé d’Europe, à Düsseldorf, et laisse ses filles Manon et Pauline gérer seules la boutique. La succession est en marche !