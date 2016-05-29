Madam Secretary S2 E11 - La guerre des étoiles

À Genève, alors que le sommet pour la paix a pris fin, une explosion retentit. La voiture de Maria Ostrov a été prise pour cible. Un groupe ukrainien nationaliste revendique l'attentat. Malgré les consignes de sécurité, la secrétaire d'État décide de rester sur place afin de s'assurer que l'accord signé sera maintenu. Au même moment, la NASA requiert l'aide d'Elizabeth. Afin de sauver la vie des 6 astronautes à bord de la Station spatiale internationale, elle va devoir négocier avec la Chine et la Russie...