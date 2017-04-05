Madam Secretary S2 E2 - À son corps défendant

Chargement

Le président russe a disparu depuis plusieurs jours. Très soucieuse de ce qui pourrait arriver s'il venait à décéder, la Maison-Blanche s'y prépare. Au même moment, à Kaboul, un fonctionnaire américain est enlevé. La secrétaire d'État reçoit une vidéo des ravisseurs. Alors qu'elle connaît quelques désaccords avec le président Dalton, Elizabeth demande conseil à Madeleine Albright, croisée lors d'une cérémonie. De son côté, Henry tente de mener à bien la mission qui lui a été confiée par la DIA...