Madam Secretary S3 E1 - Sauver le monde

En pleine campagne du président Dalton, qui brigue un deuxième mandat, et alors qu'elle est en lice pour devenir vice-présidente, Elizabeth apprend qu'une base navale américaine située à Bahreïn a été détruite par un cyclone et que cela aurait pu être évité. Le gouvernement était au courant mais n'a rien fait pour palier au réchauffement climatique. Cela provoque un important désaccord entre Elizabeth et Conrad, qui va tout faire basculer. Alors que l'on propose à Henry de réintégrer la cellule anti-terroriste pour finir sa mission, celui-ci découvre que ses enfants sont surveillés...