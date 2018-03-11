Madam Secretary S3 E8 - Course à la présidentielle

Chargement

À l'heure des élections, le président Dalton tente d'atteindre la chambre des représentants afin d'avoir une chance d'être réélu. La secrétaire d'État apprend que l'Iran viole le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en tentant d'obtenir une capacité nucléaire via la Russie. Sans preuves formelles, les États-Unis décident pourtant d'intervenir, le danger étant trop important. Cette situation met alors en péril les relations avec la Russie, l'élection de Dalton et la paix mondiale...