Madam Secretary S1 E1 - Le baptême du feu

Diffusé le 14/02/2016

Lorsque le secrétaire d'État américain meurt dans un mystérieux accident d'avion, le président des États-Unis, Conrad Dalton, désigne Elizabeth McCord, une amie de longue date, comme sa remplaçante. Chargée de la diplomatie internationale, cette femme brillante qui a fait carrière dans la CIA comme analyste, doit désormais jongler avec la bureaucratie, le staff mis en place par son prédécesseur qui ne lui est pas toujours favorable, la presse carnassière, les dîners officiels superficiels et sa vie de famille, quelque peu perturbée par ses nouvelles fonctions...