Madam Secretary S1 E19 - Les statues de la démocratie

Chargement

Alors que le président Dalton négocie un accord pour résoudre le problème de la dette grecque, l'ancien secrétaire au Trésor intervient afin de récupérer des statues représentant les figures spartiates de la démocratie. Celles-ci rembourseront le montant de la dette qui lui est due par le gouvernement grec. Cet événement interrompt alors toute négociation. Elizabeth va tout faire pour éviter que la Grèce se déclare en faillite. De son côté, Henry reçoit une proposition de travail du Département de la Défense...