Madam Secretary S1 E21 - Contre toute apparence

La NSA a retrouvé Juliet. Afin de ne pas violer l'intégrité territoriale de l'Algérie, pays où elle s'est réfugiée, Elizabeth doit négocier afin de permettre aux États-Unis d'intervenir. Au même moment, le président Dalton se prépare à signer avec l'Iran le traité sur le nucléaire. La secrétaire d'État apprend qu'un jeune Iranien doit se faire lapider le même jour pour homosexualité et que le mouvement des Droits de l'Homme a prévu de manifester devant la Maison-Blanche. Elizabeth doit sauver les apparences...