Madam Secretary S1 E7 - Stupeur et tremblement

Chargement

Diffusé le 28/02/2016

C'est le premier voyage officiel de la secrétaire d'État et le président lui conseille de se rendre en Inde. Lors de son déplacement, un séisme de forte amplitude touche le pays et fait de nombreux dégâts et victimes. Un incendie se déclare notamment dans une usine américaine inaugurée par Elizabeth, et des produits toxiques se déversent dans le Gange. L'Inde refuse alors l'aide des États-Unis tant qu'elle n'aura pas reçu d'excuses. Stevie pense que son père a une liaison...