Madam Secretary S2 E3 - La Rusalka

Suite à l'annonce du décès du président russe, le gouvernement américain s'inquiète de ce qui pourrait advenir. Alors que Sterling propose d'apporter une aide militaire à l'Ukraine, en guerre contre la Russie, Elizabeth souhaite éviter le conflit et suggère d'utiliser Gorev afin d'atteindre les généraux russes qui détiennent le vrai pouvoir. La secrétaire d'État se rend sur place pour assister aux funérailles. Les premiers résultats de l'enquête concernant Air Force One sont plus qu'inquiétants...