Madam Secretary S3 E13 - L'esprit de la paix

Chargement

Les États-Unis accueillent le Premier ministre israélien et le Président iranien à Camp David pour conclure un accord de paix entre les deux pays. Mais rapidement, les pourparlers sont mis en péril car l'Iran demande à Israël de renoncer au point le plus important de ce consensus, et un attentat est perpétré en Israël. Elizabeth réussit à leur faire signer cet accord de la façon la plus inattendue qu'il soit. Henry devient le mentor d'un agent de l'ATF qui doit infiltrer la Convention de Saint-Jean...