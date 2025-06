Maddy Etcheban Maddy Etcheban

Diffusé le 09/01/2020

Maddy est policière à Bayonne et mère d'un jeune autiste dont elle a la charge seule depuis la mort de son mari. Sa vie bascule le jour où l'institut qui s'occupe de Clément la semaine lui annonce qu'il ne va plus pouvoir garder son fils. Maddy se retrouve alors totalement démunie et cherche une solution afin d'éviter que Clément ne finisse ses jours dans un hôpital psychiatrique. La policière franchit alors la ligne rouge en se livrant à un chantage pour faire changer d'avis la directrice...