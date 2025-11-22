Made in France : ils inventent l’industrie de demain Émission 1

Lire la vidéo

Diffusé le 22/11/2025

Alice a 23 ans et est apprentie assistante qualité. Elle a décidé de pousser les limites de l'économie circulaire au sein d'une entreprise de cosmétiques bio en Bretagne. Son projet : transformer les déchets de son employeur en ressource précieuse. Face à l'urgence écologique et à la raréfaction des matières premières, Alice s'attaque à un défi crucial pour l'industrie cosmétique : réduire son empreinte environnementale tout en optimisant ses coûts de production. Sa mission pourrait révolutionner les pratiques du secteur. Piotr, 22 ans, est apprenti ingénieur dans une start-up aérospatiale près de Bordeaux. À l'heure où la course à l'espace s'intensifie et où la France cherche à affirmer sa place dans ce secteur stratégique, Piotr relève un défi technique de taille : alléger une pièce cruciale du moteur d’une fusée sans compromettre sa résistance. Un engin spatial qui décollera dans quelques semaines ! L'enjeu est énorme : non seulement pour la réussite de la mission, mais aussi pour la compétitivité de l'industrie spatiale française sur la scène internationale.