Made in France : ils inventent l’industrie de demain Émission 3

Abib, 21 ans, est alternant ingénieur chez Vicat, une entreprise qui produit des matériaux de construction. Ce passionné de recherche et d'optimisation a choisi cette industrie, inspiré par son père qui travaille dans une filiale du groupe. Son projet : rechercher comment remplacer puis supprimer les combustibles fossiles dans la production de ciment. Élina, 20 ans, est alternante en première année d'ingénierie mécanique chez MGA Technologie à Saint-Étienne. Elle fabrique et teste des parties de machines futuristes qui permettent de tester des médicaments en dehors du corps des patients. Son projet : aider à développer les futures machines de l'entreprise pour qu'elles soient toujours plus performantes.