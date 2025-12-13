Made in France : ils inventent l’industrie de demain Émission 4

Diffusé le 13/12/2025

Ils ont entre 20 et 24 ans, ils sont alternants. Et ils ont fait un choix pour leur avenir : ils ont décidé de travailler dans l’industrie. Ils travaillent dans la métallurgie, la pharmacie, la plasturgie, l’habillement, la chimie ou encore la cimentière. Tous rêvent de décrocher le titre de "meilleur espoir de l’industrie française". Pour y parvenir, chaque alternant porte un projet novateur. C'est à Paris qu'ils défendent leur projet devant un jury d’exception composé de grands noms de l’industrie française : Céline Brucker, directrice générale de L’Oréal France, Olivier Fabre à la tête de Maison Fabre, et Baptiste Reybier, directeur général de Fermob, entreprise qui fabrique du mobilier de jardin en métal. Pour préparer les candidats à cette épreuve, deux mentors hors normes les ont coachés : Julie Cattin, PDG du groupe FIMM, symbole de la nouvelle industrie française, et Guillaume Gibault, entrepreneur à succès et fondateur du Slip Français. Créativité, rigueur, audace : ils n’auront qu’une minute pour convaincre. À la clé ? Un chèque de 5 000 euros et peut-être un avenir qui bascule. Qui fera la différence ? Qui sera le plus convaincant ? Et qui deviendra le meilleur espoir de l’industrie française ?