Manon + Julien S2 E2 - C'est tout love

Diffusé le 13/06/2019

Des larmes, des larmes et encore des larmes. Animée par Paga, la cérémonie laïque entre Manon et Julien est l'occasion pour le couple d'échanger leurs vœux à travers de magnifiques déclarations d'amour. Kevin, Carla, ainsi que les pères des jeunes mariés en profitent également pour faire des discours remplis d'émotion. Si Carla choisit de s'adresser à sa « grande sœur » Manon, Kevin, lui, décide de faire quelques révélations sur les débuts de l'histoire d'amour entre les deux Marseillais...