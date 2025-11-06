Manon + Julien S3 E9 - Papa gâteau

Diffusé le 04/10/2020

Deux ans après la naissance de Tiago, la famille Tanti s'agrandit et accueille une petite fille : Angelina. Pour Manon et Julien, c'est le choix du roi. Suivez une nouvelle fois ce moment unique ! Entre leur emménagement à Dubaï et les préparatifs de l'arrivée du bébé, Julien et Manon sont plus qu'heureux de partager leur quotidien et cette grande nouvelle avec vous. Des inquiétudes de Julien, en passant par le stress et l'émotion de Manon, suivez l'arrivée de la petite Angelina...