Mariés au premier regard, la vie d'après S1 E5

Diffusé le 29/05/2023

Cécile veut à tout prix montrer à Anissa que le travail peut avoir un sens. Delphine retrouve ses copines pour un apéro et elles préparent déjà leur sortie du lendemain. De son côté, Pauline vit de plus en plus mal sa prise de poids due à la grossesse.