Mariés au premier regard Elle découvre sur son lieu de travail qu’elle va épouser un inconnu

Dans cette saison, les célibataires vont mettre au défi les expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin qui s’adapteront aux demandes les plus folles : se dire “oui” à Gibraltar sans se voir, se marier avec un homme ou une femme, mais aussi le retour de Clémence, participante déçue de la saison 8 qui avait marqué les esprits. Les coups de théâtre seront également de la partie puisque les expertes vont devoir faire face à une situation exceptionnelle : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Cette saison, vous pourrez vivre l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, vous découvrirez l’un des deux mariés uniquement lors du premier regard.