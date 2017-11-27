Mariés au premier regard Épisode 4

Diffusé le 27/11/2017

Mariés au premier regard revient pour une deuxième saison avec toujours la même ambition : mettre la science au service de l'amour. Catherine Solano (sexologue), Pascal de Sutter (docteur en psychologie) et Jean-Luc Beaumont (docteur en psychologie), 3 experts reconnus, ont organisé une expérience pour tester la compatibilité amoureuse. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement reconnus sur des hommes et femmes célibataires de 25 à 50 ans afin de former des couples qui ont, selon les résultats de leurs études, tout pour vivre une relation durable. Et pour donner vie à cette relation, les couples commenceront par prendre l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Un choix s'offre alors à eux : oui ou non. S'ils se disent oui, les nouveaux mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour, emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent.