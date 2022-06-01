Mariés au premier regard Épisode 5 - Partie 2

Diffusé le 15/04/2024

Pour la saison 8, les célibataires seront de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise… Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu nos experts de les choisir. Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint. Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.