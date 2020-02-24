Mariés au premier regard Épisode 8

Diffusé le 24/02/2020

Depuis trois saisons, de nombreux couples ont tenté l'expérience dans le but de trouver l'amour. C'est pour vivre la même histoire d'amour que, cette année encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les mains de la science et vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur… Pour la première fois, des parents célibataires vont participer à l'expérience. Parmi ces célibataires, une femme va vivre une situation inédite avec une compatibilité presque identique avec deux hommes… Elle va devoir elle-même choisir celui avec qui elle poursuivra l'expérience, sans jamais le rencontrer !