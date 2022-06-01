Mariés au premier regard MAPR S10 : Osez faire le grand saut

Dans cette saison, les célibataires vont mettre au défi les expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin qui s’adapteront aux demandes les plus folles : se dire “oui” à Gibraltar sans se voir, se marier avec un homme ou une femme, mais aussi le retour de Clémence, participante déçue de la saison 8 qui avait marqué les esprits. Les coups de théâtre seront également de la partie puisque les expertes vont devoir faire face à une situation exceptionnelle : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Cette saison, vous pourrez vivre l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, vous découvrirez l’un des deux mariés uniquement lors du premier regard.