Mariés au premier regard Que sont-ils devenus 6 mois plus tard ?

Diffusé le 17/05/2021

Six mois après avoir fait le pari fou de se marier sans se connaitre, les couples formés par la science nous reçoivent pour faire le point sur leur vie amoureuse et leur quotidien. Sont-ils toujours ensemble ? Ont-ils réussi à trouver un équilibre dans leur couple ? Qu'ont-ils retenu de cette expérience ? Et surtout… quel couple attend déjà un heureux événement ? Nous allons tout savoir ! Cette soirée sera également l'occasion de retrouver Delphine et Romain, couple emblématique de la saison 4. Ils se confieront à cœur ouvert sur leur histoire faite de hauts et de bas… et nous réservent quelques surprises.