NFL Super Bowl : 2e mi-temps et remise du trophée

L’événement sportif le plus spectaculaire au monde, le 60ᵉ Super Bowl, se tiendra au Levi’s Stadium de Santa Clara, dans la banlieue de San Francisco en Californie, et opposera les New England Patriots contre les Seattle Seahawks pour un duel d’une intensité et d’un suspense exceptionnels. Suivi par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, le Super Bowl dépasse largement le cadre du sport pour s’imposer comme un phénomène culturel planétaire. La rencontre sera commentée par Vincent Couëffé et Richard Tardits.