Médium S1 E4 - Le grand méchant loup

Désorientée par un songe inquiétant évoquant le conte du petit chaperon rouge, Allison fait le lien bien plus tard, lorsqu'elle entend une femme donner volontairement une mauvaise description du meurtrier de son mari. Parallèlement, Allison apprend que sa fille Bridgette se met à l'écart de ses camarades à l'école. Plus encore, il semblerait que l'enfant ait un ami imaginaire avec qui elle parle et joue : la médium apprend qu'il s'agit d'un jeune garçon mort depuis cinq ans…