Médium S5 E10 - L'écrin du temps

Lire la vidéo

Un inconnu a tiré sur Devalos et Allison. Pour enrayer la tragédie actuelle, la médium revit des événements survenus cinq ans plus tôt. À l'époque, elle était enceinte de Marie et ne travaillait pas encore pour le bureau du Procureur, qu'elle essaie de nouveau de convaincre de ses dons, pour empêcher Devalos de condamner un innocent…