Médium S6 E7 - Sous la contrainte

Diffusé le 06/02/2012

Depuis l'accident d'Ariel, Allison roule en voiture de location et capte les conversations des gens via le poste radio. Elle entend notamment l'échange entre un braqueur et sa victime, sur qui le premier a fixé une ceinture d'explosifs pour l'envoyer dévaliser une banque...