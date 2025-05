Médium S1 E10 - Insomnies

Voilà deux semaines qu'Allison fait toujours le même rêve : deux enfants courent le long d'un train ; l'aîné parvient à passer de l'autre côté de la voie ferrée mais le plus jeune tombe et reste bloqué. Le manque de sommeil affecte la vie et le travail de la médium, si bien qu'elle se fait aider par le docteur Cardwell. En écoutant son rêve, le docteur reconnaît sa propre histoire...