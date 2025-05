Médium S1 E12 - Fantômes

Allison assister à l'exécution de Reynaldo Cerrera, grand criminel et violeur, afin de prendre conscience du sérieux de son métier. Cependant, elle est surprise de ne pas voir l'âme du prisonnier s'échapper du corps inerte. Plus tard, l'ex petite amie de Cerrera est assassinée. Son amant affirme avoir vu le défunt et le prouve grâce à une photo prise juste avant le meurtre…