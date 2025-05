Médium S1 E6 - Le bon Samaritain

Après avoir rêvé d'un homme qui venait kidnapper sa fille Ariel, Allison le rencontre par l'intermédiaire du procureur Devalos. Contrairement à ce qui est apparu à la médium, l'homme est surnommé « le bon Samaritain » grâce à son témoignage et sa coopération pour une affaire de vol… Pourtant, en lui serrant la main, la jeune femme est prise de nausées et de visions macabres de femmes enlevées, violées et tuées par cet homme. Par ailleurs, Allison s'aperçoit que sa fille aînée a hérité de certains de ses facultés…