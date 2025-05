Médium S2 E6 - À armes égales

Lire la vidéo

Allison rêve d'un massacre dans les locaux du procureur : un tueur fou tire sur plusieurs personnes et finit par la menacer. À cet instant, un « game over » s'inscrit sur l'écran. La médium se réveille et jure de ne plus jamais jouer aux jeux vidéo ! Mais ce rêve n'est-il pas prémonitoire ?