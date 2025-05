Médium S3 E3 - Le cercle vicieux

Diffusé le 17/01/2012

Allison rêve d'une prise d'otages et revit à plusieurs reprises la même journée. À chaque fois, elle en apprend davantage et découvre des éléments qui vont lui permettre de venir en aide à un otage. Joe essaye d'attirer l'attention de sa femme pour qu'elle lui offre plus d'affection, tandis qu'Ariel rencontre quelques difficultés scolaires...