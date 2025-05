Médium S4 E1 - Maintenant...

Diffusé le 07/01/2012

Les Dubois vivent une période difficile car Joe est au chômage et Allison voit le public remettre en cause son intégrité et ses dons, révélés au grand jour. Malgré tout, celle-ci se concentre sur un garçon kidnappé dans un magasin de jouets. Comme Davalos et Scanlon ne lui répondent plus, elle s'adresse à l'association de Cynthia Keener…