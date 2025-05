Mémoire vive S1 E3

Lire la vidéo

Diffusé le 25/02/2025

Esther est contrainte de tuer le principal suspect des meurtres en série, qui lui servait jusqu’ici de bouc-émissaire. Elle doit se débarrasser du cadavre sans éveiller les soupçons de Marianne et Milo. Les meurtres se multiplient et la police, sur les nerfs, n’a plus de piste sérieuse. Écartée de l’enquête, Célia continue de creuser dans son passé.