Mémoire vive S1 E4

Diffusé le 25/02/2025

Célia se rend dans le village de son enfance afin d’y chercher des réponses. L’Alzheimer d’Esther, qui la fragilise de plus en plus, ne lui reste plus beaucoup de temps avant d’en finir. Célia reçoit alors une mystérieuse invitation de la part du « Chat », qui la convie pour une ultime confrontation.