Merci Zaza, la folle histoire de La cage aux folles

Diffusé le 27/03/2023

Février 1973. Une tornade s’abat sur la scène du Théâtre du Palais Royal. Zaza Napoli tourbillonne, vêtue de strass, de plumes et d’excentricités. Elle forme un drôle de couple et un couple très drôle avec Georges, son compagnon. « La Cage aux Folles », c’est Poiret et Serrault, deux génies du rire et de la scène, et l’un des plus grands succès du théâtre de boulevard. Une aventure qui démarre dans une époque où l’homosexualité est considérée par la loi comme un délit et un fléau à combattre, et se poursuit au cinéma par un succès hors norme, 3 nominations aux Oscars et une comédie musicale à Broadway. Mêlant archives exclusives et inédites de la pièce, extraits du film, confessions de Poiret et Serrault, entretiens avec des témoins de ces épisodes exceptionnels, ce film raconte ce qui n’a encore jamais été raconté : une folle épopée !