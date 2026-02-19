Merlin (1/2) Merlin (1/2)

Chargement

Diffusé le 27/10/2012

Après dix années passées aux côtés du prince Arthur, Merlin se retire dans sa forêt de Brocéliande pour une paisible retraite tandis qu'Arthur, au grand dam de sa cousine Morgane, s'apprête à épouser Guenièvre. L'arrivée de la fée Viviane et de son fils Lancelot va pulvériser ses plans. Viviane aimerait que Merlin éduque Lancelot et impose sa présence en déployant charmes et malice. Merlin, lui, n'est pas insensible à l'enchanteresse, mais plus il tombe amoureux, plus il perd ses pouvoirs…