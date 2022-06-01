Meurtres dans le Jura Meurtres dans le Jura

Depuis qu'un village a été englouti pour construire un barrage, on raconte qu'un fantôme hante les rives du lac de Vouglans. On l'appelle « la dame blanche ». Le corps d'une guérisseuse, Rose Tournault, est retrouvé recouvert de pétales blancs. La légende refait surface. Il faut dire que la famille de Rose était l'une des seules favorables à la construction du barrage. La capitaine de gendarmerie, Anna Buisson, est chargée de l'enquête mais on lui adjoint Eymeric Massoni-Tournault, tout droit débarqué de Lyon. Il connaît bien la région et surtout la victime, qui était... sa grand-mère.