Meurtres en Corrèze Meurtres en Corrèze

Diffusé le 25/10/2019

Dans la ville de Tulle, comme chaque année, des processionnaires et pénitents portent la statue de Saint-Jean, qui aurait vaincu la grande peste au XIVe siècle. Mais ce soir-là, en marge de la fête, Samuel Marques, un artiste local qui s’est fait un nom dans l’art contemporain, est retrouvé assassiné. La capitaine Léna Ribeiro, enfant du pays, est en charge de l’enquête. Seulement, elle est obligée de collaborer avec un commandant de la SRPJ de Bordeaux, Axel Zeller, son ancien grand amour…