Meurtres en Cotentin Meurtres en Cotentin

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Diffusé le 21/05/2019

Dans un étang de la lande du Cotentin, le corps de François Lehodey, promoteur immobilier sans scrupule, est retrouvé. Il avait de nombreux ennemis mais des témoins disent aussi avoir croisé une femme rousse vêtue de blanc à proximité des lieux du crime ; il n'en faut pas plus à certains pour invoquer la légende de la Dame Blanche. Chargée de l'enquête, la capitaine Hélène Ribero est épaulée par Alice Hamel, qui a quitté le pays après l’incendie d'une bergerie ayant coûté la vie à ses parents.