Meurtres en Lorraine Meurtres en Lorraine

Diffusé le 10/01/2019

Lorsqu’un cadavre est découvert dans la citadelle de Bitche en Lorraine, avec à son côté, une pièce d’échecs en cristal, le lieutenant Nicolas Muller est dépêché sur place, accompagné par une stagiaire. Ce dernier, lui-même originaire de la région, a du mal à mener son enquête puisque toute l'affaire semble mener à une cristallerie qu'il ne connaît que trop bien : celle de sa famille. Alors que la liste des victimes s'allonge, le père et la sœur de Muller deviennent de plus en plus suspects.