Meurtres en pays d'Oléron Meurtres en pays d'Oléron

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Diffusé le 11/03/2018

Dans un village de Charente-Maritime, le corps d'un homme d'une soixantaine d'années est retrouvé, nu et en position fœtale, dans un cimetière abandonné. À côté du cadavre se trouve une coquille d'huître dans laquelle est gravé le nom du défunt, un ostréiculteur du bassin de Marennes-Oléron. Judith Valeix, qui vient de prendre la direction de la Brigade de gendarmerie de La Tremblade, plonge dans l'univers de l'ostréiculture et s'adjoint l'aide du docteur Vincent Lazare, médecin légiste...