Michaël Youn : du Morning live à Divorce club Michaël Youn : du Morning live à Divorce club

Lire la vidéo

Diffusé le 19/03/2020

Du Morning Live à Divorce Club, ce documentaire retrace tous les grands moments du comédien Michaël Youn. L'occasion de retrouver les images marquantes d'un artiste à l'énergie et la créativité débordantes ! Entouré de ses proches, de Vincent Desagnat et des artistes avec qui il a collaboré, Michaël Youn se confie avec sincérité sur les grands moments qui ont marqué sa vie. Des confidences rares qui lèvent un peu plus le voile sur cet artiste complet aux multiples talents.