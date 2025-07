Michel Audiard : le terminus des prétentieux Michel Audiard : le terminus des prétentieux

« Le Terminus des prétentieux » (un titre imaginé pour nombre de ses projets inaboutis) revient, à travers témoignages inédits, images rares et curiosités diverses, sur la vie et l'œuvre de l'un des dialoguistes les plus inventifs et les plus prolifiques du cinéma français du siècle dernier. Gaumont a ouvert ses archives et révélé certaines pièces méconnues de la carrière de l'auteur.